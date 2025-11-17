Zohran Mamdani réaffirme sa volonté de faire arrêter Netanyahou s'il vient à New York

Le maire élu de New York, Zohran Mamdani, a réitéré sa détermination à faire arrêter le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou s'il se rendait à l'Assemblée générale des Nations Unies l'année prochaine. Lors d'une interview accordée dimanche à ABC News, l'élu démocrate s'est engagé à « trouver tous les moyens légaux possibles d'exécuter les mandats d'arrêt internationaux ».

« Je l'ai dit à maintes reprises : nous vivons dans une ville de droit international, et cela signifie que nous devons respecter le droit international, y compris les mandats d'arrêt de la Cour pénale internationale de La Haye », a affirmé Zohran Mamdani. « Qu'ils visent Benjamin Netanyahou ou Vladimir Poutine, peu importe : il est impératif de respecter ces mandats pour faire respecter nos valeurs. »

Le nouveau maire a dénoncé l'attitude de Donald Trump à l'égard de ces mandats : « Contrairement à Donald Trump, j'agis dans le cadre du droit en vigueur et je ne crée pas mes propres lois. Par conséquent, je ferai tout mon possible pour respecter ces mandats. »

Allant plus loin dans ses déclarations, l'édile a ajouté : « Si Netanyahou entre à New York et que je ne fais pas tout pour l'en empêcher, je ne me considérerai plus comme le maire de New York. »

Reste que le maire élu ne dispose d'aucun fondement légal pour mettre sa menace à exécution. Les mandats d'arrêt internationaux émis contre le Premier ministre israélien ne sont valides que dans les pays signataires du Statut de Rome de la Cour pénale internationale. Or, les États-Unis n'ont jamais ratifié ce traité, rendant le mandat inapplicable sur le territoire américain.

En d'autres termes, même s'il le souhaitait, Zohran Mamdani n'aurait aucune autorité pour faire arrêter Benjamin Netanyahou à New York. Ses déclarations relèvent donc davantage d'une posture politique que d'une menace juridiquement crédible.