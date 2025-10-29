Zohran Mamdani suscite une nouvelle polémique après des propos faisant le lien entre la police de New York et Tsahal

À moins de sept jours des élections municipales de New York, le favori Zohar Mamdani se retrouve au centre d’une nouvelle controverse. Une vidéo datant de 2023, récemment remise en circulation sur les réseaux sociaux, le montre établissant un lien provocateur entre les opérations de la police new-yorkaise et l’armée israélienne.

Lors d’un discours à la conférence annuelle des Socialistes Démocrates d’Amérique, Mamdani a déclaré : « Lorsque la botte de la police de New York vous serre le cou, c’est sous l'influence de l’armée israélienne », relayant une théorie conspirationniste. Pressé de se justifier, il a expliqué que sa position visait à illustrer la solidarité internationale et à relier les luttes locales aux enjeux mondiaux, notamment le conflit israélo-palestinien et ce qu’il considère comme les intérêts capitalistes américains.

Mamdani, connu pour ses positions pro-palestiniennes et critiques envers Israël que beaucoup qualifient de clairement antisémites, est proche du mouvement BDS (boycott, désinvestissement et sanctions) et a cofondé dès ses années universitaires une section de « Students for Justice in Palestine ». Il est considéré comme le favori de la course à la mairie et pourrait devenir le premier maire musulman de New York.

Ces déclarations ont relancé un débat houleux sur l’impact des relations israélo-américaines sur la politique locale. Certaines critiques, comme Kalman Yeager, membre de l’assemblée d’État, ont vivement réagi : « Il est parfois difficile de dire si Zohar déteste plus les Juifs que les policiers, ou les policiers plus que les Juifs. »

Face à la controverse, Mamadani a tenu à rassurer : « Je collaborerai avec la police de New York pour garantir la sécurité publique et mettre fin à la crise des effectifs, afin que les policiers puissent se concentrer sur leurs missions principales ».

L’élection aura lieu mardi prochain, mais le vote anticipé a déjà commencé, et les prises de position de Mamdani continuent de polariser l’opinion à New York.