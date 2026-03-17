20 000 Israéliens toujours bloqués à l’étranger, le rapatriement ralenti par des contraintes logistiques

Environ 20 000 Israéliens restent actuellement bloqués à l’étranger, principalement en Asie du Sud-Est et en Amérique du Nord, malgré le retour déjà effectif d’environ 100 000 personnes depuis le début de l’opération Rugissement du lion, selon le ministère des Transports. Le rapatriement des derniers ressortissants s’avère plus complexe, notamment en raison de leur dispersion géographique et de la nécessité d’utiliser des avions long-courriers, capables de transporter entre 270 et 320 passagers. Dans ce contexte, la compagnie El Al, seule en Israël à disposer d’une flotte importante d’appareils gros-porteurs, joue un rôle central.

Cependant, les opérations sont fortement contraintes par les règles en vigueur à l’aéroport Ben Gourion en période de guerre. Les autorités limitent les atterrissages à un avion long-courrier par heure, ou deux appareils de plus petite capacité, tout en restreignant également les départs afin de réduire le temps passé au sol, considéré comme particulièrement risqué en cas d’alerte. À cela s’ajoutent des plafonds sur le nombre de passagers présents simultanément à l’aéroport, compliquant davantage l’organisation des rotations.

Ces contraintes créent un véritable goulot d’étranglement. En théorie, il faudrait entre 65 et 70 vols pour rapatrier l’ensemble des Israéliens encore à l’étranger, mais la coordination nécessaire entre différents aéroports, compagnies et autorités de l’aviation civile ralentit considérablement le processus. De plus, la répartition inégale des passagers complique l’optimisation des vols.

Pour accélérer les retours, les autorités israéliennes concentrent leurs efforts sur certains hubs, notamment en Asie du Sud-Est, avec une augmentation des vols vers des destinations comme Bangkok et Phuket, permettant le rapatriement d’environ 8 000 personnes. Parallèlement, un dispositif spécifique a été mis en place avec les États-Unis pour évacuer des milliers de ressortissants américains bloqués en Israël, via des vols spéciaux opérés par El Al vers New York.

Cette mesure suscite toutefois des critiques en Israël. Alors que les vols au départ du pays sont en principe limités à une centaine de passagers pour des raisons de sécurité, certaines dérogations ont été accordées pour les vols à destination des États-Unis, autorisés à embarquer davantage de passagers. Une décision dénoncée par certains acteurs, qui y voient une inégalité de traitement au détriment des citoyens israéliens souhaitant quitter le pays.