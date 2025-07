25 pays occidentaux exigent la fin de la guerre à Gaza et dénoncent un système d’aide "dangereux"

Articles recommandés -

Vingt-cinq pays occidentaux, dont le Royaume-Uni, l’Australie, le Canada, la France et l’Italie, ont exigé, lundi, dans une déclaration conjointe, l’arrêt immédiat de la guerre à Gaza, dénonçant des souffrances civiles ayant atteint « de nouveaux abîmes ». « Nous appelons les parties et la communauté internationale à s’unir pour mettre fin à ce terrible conflit par un cessez-le-feu immédiat, inconditionnel et permanent », ont-ils affirmé. Ils condamnent la mort de plus de 800 Palestiniens cherchant à accéder à l’aide humanitaire, pointant du doigt le « goutte-à-goutte » de l’aide et les « meurtres inhumains de civils ».

La majorité des victimes ont été tuées près des sites de la Gaza Humanitarian Foundation (GHF), soutenue par les États-Unis et Israël pour remplacer le réseau d’aide dirigé par l’ONU. « Le modèle de distribution d’aide du gouvernement israélien est dangereux, alimente l’instabilité et prive les Gazaouis de dignité humaine », ont déclaré les ministres des Affaires étrangères. Cette critique intervient alors que l’ONU a qualifié le système de « violation des principes humanitaires », mettant en garde contre les risques de famine dans le territoire.