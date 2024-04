37 personnes ont été tuées et 30 blessées dans des centaines de frappes américaines et britanniques au Yémen (Houthis)

Quelque 424 frappes aériennes américaines et britanniques sur des cibles au Yémen ont fait 37 morts et 30 blessés, selon Abdul Malik al-Houthi, chef des rebelles houthis du Yémen.

Les Houthis, qui contrôlent la capitale du Yémen et les régions les plus peuplées, attaquent depuis novembre des navires en mer Rouge et dans le golfe d'Aden dans le cadre de ce qu'ils appellent une campagne de solidarité avec les Palestiniens pendant la guerre d'Israël contre le Hamas à Gaza, ce qui a entraîné des frappes de représailles américaines et britanniques depuis le mois de février. Dans un discours télévisé, Al-Houthi a déclaré que 90 navires avaient été pris pour cible en mer Rouge et que les attaques de drones s'étaient multipliées et étendues à d'autres régions.

Il a indiqué que 34 attaques ont été lancées en un mois, utilisant 125 missiles balistiques et drones. Les attaques des Houthis ont perturbé le transport maritime mondial, obligeant les entreprises à emprunter des trajets plus longs et plus coûteux autour de la pointe sud de l'Afrique. Les États-Unis et la Grande-Bretagne ont mené des frappes contre des cibles houthies en réponse aux attaques contre le transport maritime. En janvier, l'administration Biden a redésigné les Houthis comme une organisation terroriste, rétablissant partiellement les sanctions qu'elle avait levées il y a trois ans à l'encontre de cette milice soutenue par l'Iran.