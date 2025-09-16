78 % des étudiants juifs cachent leur identité à l'université, selon une enquête internationale

Articles recommandés -

Alors que la nouvelle année universitaire débute, une enquête internationale menée par l’Anti-Defamation League (ADL) et l’Union mondiale des étudiants juifs (WUJS) révèle une réalité inquiétante : 78 % des étudiants juifs dissimulent leur identité religieuse et 81 % leur identité sioniste sur les campus.

L’étude, menée sur 1 727 étudiants issus de plus de 60 pays pendant l’année universitaire 2024‑2025, met en lumière des situations alarmantes : 34 % des participants connaissent des étudiants juifs ayant été menacés physiquement, et 19 % des cas d’agression physique. Les étudiants pratiquants sont deux fois plus exposés à la discrimination, tandis que près de 30 % des demandes d’aménagements religieux ont été refusées, particulièrement en Europe où ce taux est doublé par rapport à la moyenne mondiale.

Les étudiantes juives sont particulièrement vulnérables : 82 % cachent leur identité religieuse et 85 % leur identité sioniste. Près d’un tiers des étudiants rapportent des discriminations venant de leurs camarades, contre seulement 9 % venant du corps enseignant.

L’enquête propose plusieurs mesures pour améliorer la situation : adoption de la définition de travail de l’IHRA sur l’antisémitisme, nomination de coordinateurs dédiés au soutien des étudiants juifs et israéliens, suivi régulier du climat sur les campus et programmes de formation.

Marina Rosenberg, vice-présidente des affaires internationales de l’ADL, a souligné : « Les étudiants juifs dans le monde entier se sentent obligés de cacher des aspects fondamentaux de leur identité pour leur sécurité. Ces données sont cruciales pour aider les administrations universitaires à répondre à cette crise. »