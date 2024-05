À Istanbul, l'ex-église Saint-Sauveur-in-Chora rouvre ses portes en tant que mosquée

De premiers fidèles musulmans ont prié lundi à l'intérieur de l'ancienne église orthodoxe Saint-Sauveur-in-Chora d'Istanbul, qui a rouvert ses portes en tant que mosquée après quatre années de restauration, a rapporté l'AFP. Le président turc Recep Tayyip Erdogan, qui a célébré depuis Ankara la réouverture de cette ex-église byzantine emblématique, a ordonné sa reconversion en août 2020, un mois après la réouverture au culte musulman de l'ancienne basilique Sainte-Sophie.

Construite par les Byzantins au 5ème siècle, l'église Saint-Sauveur-in-Chora, aussi appelée église de la Chora (Kariye, en turc), avait été convertie en mosquée après la prise de Constantinople par les Ottomans en 1453, puis en musée après la Seconde Guerre mondiale. Outre son histoire millénaire rivalisant avec celle de Sainte-Sophie, l'église de la Chora est surtout connue pour ses magnifiques mosaïques et fresques datant du 14éme siècle, dont une monumentale composition du Jugement dernier. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l'édifice a subi une longue restauration menée par une équipe d'historiens de l'art américains et été ouvert au public en tant que musée en 1958. La Grèce avait dénoncé « une autre provocation envers les croyants et la communauté internationale ». Sainte-Sophie comme Saint-Sauveur-in-Chora sont situés dans les zones historiques d'Istanbul, inscrites au patrimoine mondial de l'Unesco.