À l'ONU, l'ex-otage Noa Argamani supplie : "Ramenez-les tous à la maison maintenant"

Noa Argamani, libérée de sa captivité aux mains du Hamas en juin 2024, s'est adressée mardi au Conseil de sécurité des Nations Unies lors de sa session mensuelle sur le conflit israélo-palestinien, implorant ses membres d'œuvrer pour la libération des otages restants.

"J'ai été kidnappée par des terroristes du Hamas le 7 octobre lors du festival de musique Nova avec mon compagnon, Avinatan Or", a-t-elle commencé, sortant une photo de son partenaire toujours détenu à Gaza. "Nous avons été emmenés de force à Gaza, nous vivions dans une peur totale, plongés dans un cauchemar."

"Après huit mois de captivité, j'ai été secourue par des soldats israéliens. Ma présence ici aujourd'hui est un miracle", a-t-elle poursuivi. "Mais je suis là pour vous dire que nous n'avons plus de temps. Pendant que je vous parle, 63 otages vivent encore un cauchemar." "Nos vies ne peuvent pas continuer sans eux", a-t-elle déclaré au Conseil. "L'accord doit être pleinement mis en œuvre... mon compagnon et de nombreux autres otages ne sont censés être libérés que lors de la deuxième phase de l'accord." En plaidant pour l'aide de la communauté internationale, Argamani a souligné qu'elle parle "de personnes innocentes arrachées de leurs lits, d'une soirée dansante, de leur vie ordinaire, pour être plongées dans un véritable enfer."

"Vous n'avez pas besoin que je vous parle de Kfir, 9 mois, d'Ariel, 4 ans, et de leur mère Shiri. Une mère et ses bébés ont été brutalement assassinés en captivité. Ce crime est impensable. Nous ne pouvons pas l'imaginer. Mais c'est arrivé", a-t-elle affirmé. "Je sais ce que l'on ressent quand on est abandonné, ou quand on voit d'autres otages retrouver leurs familles", a confié Argamani, qui fut l'une des rares femmes à ne pas être libérée lors de la trêve d'une semaine en novembre 2023.

"Pendant ma captivité à Gaza, j'étais détenue avec deux petites filles – Hila Rotem et Emily Hand. À l'époque, Emily avait 8 ans et Hila 12 ans", a-t-elle raconté. "Je devais être courageuse, non seulement pour moi-même, mais aussi pour ces filles."

"Hila et Emily ont toutes deux été libérées lors du premier accord sur les otages après 50 jours. Je les ai regardées, ainsi que deux autres femmes qui étaient en captivité avec moi, rentrer chez elles auprès de leurs familles tandis que je restais derrière... Je ne peux même pas commencer à expliquer ce sentiment d'être celle qui reste."

"Mais je peux vous dire que c'est exactement ce que ressentent les otages aujourd'hui. Abandonnés par le monde", a-t-elle déclaré au Conseil. Elle a également relaté comment, plus tard durant sa captivité, elle a été détenue avec Yossi Sharabi et Itay Svirsky, tous deux tués à Gaza – Sharabi dans une frappe de l'armée israélienne, et Svirsky par leurs ravisseurs. "Nous étions dans une zone de guerre, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'était terrifiant, chaque jour, chaque seconde", a-t-elle témoigné, se rappelant avoir entendu Sharabi crier, puis tomber dans le silence après qu'une frappe de l'armée israélienne eut fait pleuvoir des décombres sur eux.

"À partir de ce moment, j'étais seule", a déclaré Noa. Elle a appelé le Conseil à "œuvrer pour la lumière et contre les ténèbres", et a averti que "sans action immédiate, beaucoup d'autres innocents seront tués." "Ce qui m'a maintenue en vie en captivité, et jusqu'à ce moment précis, c'est quelque chose que ma mère me disait souvent : 'Sois toujours bienveillante'." "Alors dans cette enceinte, permettez-moi de conclure ainsi", a terminé Noa. "Soyez bienveillants les uns envers les autres, et s'il vous plaît, ramenez-les tous à la maison maintenant."