À l’ONU, le président iranien traite Netanyahou de "criminel" et nie vouloir l’arme nucléaire

Le président iranien, Massoud Pezeshkian, a prononcé un discours devant l’Assemblée générale de l’ONU, trois mois jour pour jour après la fin de la « guerre des 12 jours » entre l’Iran et Israël. Il a ouvert son intervention en accusant Israël et les États-Unis d’avoir mené en juin des frappes contre l’Iran qu’il a qualifiées de « trahison grave de la diplomatie », dénonçant une atteinte à la confiance internationale et aux perspectives de paix dans la région.

Pezeshkian a également affirmé que les tentatives de ses « ennemis » de semer la division au sein du peuple iranien avaient échoué. Il a ensuite attaqué directement le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, le qualifiant de « criminel », et décrit Israël comme un « État cruel ».

Le président iranien a insisté sur le caractère pacifique du programme nucléaire iranien, affirmant : « L’Iran n’a jamais cherché et ne cherchera jamais à obtenir l’arme nucléaire. »

Au cours de son discours, il a brandi un livre répertoriant, selon lui, des civils iraniens tués par les frappes israéliennes durant le conflit de juin. Ce discours intervient alors que la monnaie iranienne a atteint un niveau historiquement bas quelques heures avant son intervention. Plus tard dans la soirée, le président syrien doit également s’exprimer, une première pour un chef d’État syrien à l’ONU depuis 1967.