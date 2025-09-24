À l’ONU, le président iranien traite Netanyahou de "criminel" et nie vouloir l’arme nucléaire

Il a dénoncé les frappes israéliennes et américaines de juin comme une « trahison de la diplomatie »

Le président réformateur iranien Massoud Pezeshkian prononce un discours lors d'une cérémonie, le 30 juillet 2024.
Le président réformateur iranien Massoud Pezeshkian prononce un discours lors d'une cérémonie, le 30 juillet 2024.KHAMENEI.IR / AFP

Le président iranien, Massoud Pezeshkian, a prononcé un discours devant l’Assemblée générale de l’ONU, trois mois jour pour jour après la fin de la « guerre des 12 jours » entre l’Iran et Israël. Il a ouvert son intervention en accusant Israël et les États-Unis d’avoir mené en juin des frappes contre l’Iran qu’il a qualifiées de « trahison grave de la diplomatie », dénonçant une atteinte à la confiance internationale et aux perspectives de paix dans la région.

Pezeshkian a également affirmé que les tentatives de ses « ennemis » de semer la division au sein du peuple iranien avaient échoué. Il a ensuite attaqué directement le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, le qualifiant de « criminel », et décrit Israël comme un « État cruel ».

Le président iranien a insisté sur le caractère pacifique du programme nucléaire iranien, affirmant : « L’Iran n’a jamais cherché et ne cherchera jamais à obtenir l’arme nucléaire. »

Au cours de son discours, il a brandi un livre répertoriant, selon lui, des civils iraniens tués par les frappes israéliennes durant le conflit de juin. Ce discours intervient alors que la monnaie iranienne a atteint un niveau historiquement bas quelques heures avant son intervention. Plus tard dans la soirée, le président syrien doit également s’exprimer, une première pour un chef d’État syrien à l’ONU depuis 1967.

