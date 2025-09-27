À l’ONU, Wellington temporise, Athènes met en garde, Dublin et Islamabad fustigent Israël

À l’ONU, la Nouvelle-Zélande repousse la reconnaissance de l’État palestinien, jugée « imprudente » dans le contexte actuel.

Le ministre néo-zélandais des Affaires étrangères, Winston Peters, prononce un discours lors de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, le 26 septembre 2025, au siège de l'ONU.
Le ministre néo-zélandais des Affaires étrangères, Winston Peters, prononce un discours lors de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, le 26 septembre 2025, au siège de l'ONU.

À la tribune de l’Assemblée générale, la Nouvelle-Zélande a annoncé qu’elle ne reconnaîtrait pas pour l’instant l’État de Palestine. Son ministre des Affaires étrangères, Winston Peters, invoque un contexte « imprudent » : la guerre se poursuit, le Hamas demeure l’autorité de facto à Gaza et « trop de questions » subsistent sur l’avenir institutionnel palestinien. Wellington, qui dit rester attachée à la solution à deux États, craint même qu’une focalisation sur la reconnaissance n’endurcisse encore les positions d’Israël et du Hamas.

Cette position isole la Nouvelle-Zélande de partenaires traditionnels — Australie, Canada, Royaume-Uni et France — qui viennent d’acter la reconnaissance. L’opposition travailliste néo-zélandaise y voit une « erreur historique ».

Dans le même temps, le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis, allié d’Israël au sein de l’UE, a prévenu que la poursuite de la guerre à Gaza risquait de faire « perdre ses derniers amis » à Jérusalem. Tout en rappelant le droit d’Israël à se défendre après le 7-Octobre, il juge injustifiables « la mort de milliers d’enfants » et l’érosion du soutien international que cela entraîne. Le ton a été plus sévère encore du côté de l’Irlande et du Pakistan. Le chef du gouvernement irlandais Micheál Martin a qualifié la conduite de la guerre d’« affront à la dignité humaine », accusant Israël d’« instrumentaliser la faim », tout en estimant que le Hamas n’a « aucun rôle » dans la gouvernance future. Son homologue pakistanais Shehbaz Sharif a dénoncé une « offensive génocidaire » et participé, en marge de l’ONU, à des échanges avec Washington sur un possible cessez-le-feu et la libération des otages.

