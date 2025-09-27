À l’ONU, Wellington temporise, Athènes met en garde, Dublin et Islamabad fustigent Israël

À la tribune de l’Assemblée générale, la Nouvelle-Zélande a annoncé qu’elle ne reconnaîtrait pas pour l’instant l’État de Palestine. Son ministre des Affaires étrangères, Winston Peters, invoque un contexte « imprudent » : la guerre se poursuit, le Hamas demeure l’autorité de facto à Gaza et « trop de questions » subsistent sur l’avenir institutionnel palestinien. Wellington, qui dit rester attachée à la solution à deux États, craint même qu’une focalisation sur la reconnaissance n’endurcisse encore les positions d’Israël et du Hamas.

Cette position isole la Nouvelle-Zélande de partenaires traditionnels — Australie, Canada, Royaume-Uni et France — qui viennent d’acter la reconnaissance. L’opposition travailliste néo-zélandaise y voit une « erreur historique ».

Dans le même temps, le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis, allié d’Israël au sein de l’UE, a prévenu que la poursuite de la guerre à Gaza risquait de faire « perdre ses derniers amis » à Jérusalem. Tout en rappelant le droit d’Israël à se défendre après le 7-Octobre, il juge injustifiables « la mort de milliers d’enfants » et l’érosion du soutien international que cela entraîne. Le ton a été plus sévère encore du côté de l’Irlande et du Pakistan. Le chef du gouvernement irlandais Micheál Martin a qualifié la conduite de la guerre d’« affront à la dignité humaine », accusant Israël d’« instrumentaliser la faim », tout en estimant que le Hamas n’a « aucun rôle » dans la gouvernance future. Son homologue pakistanais Shehbaz Sharif a dénoncé une « offensive génocidaire » et participé, en marge de l’ONU, à des échanges avec Washington sur un possible cessez-le-feu et la libération des otages.