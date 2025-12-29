À Mar-a-Lago, Trump et Netanyahou affichent leur unité face à Gaza et à l’Iran

Ce lundi soir, en Floride, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a été reçu par le président américain Donald Trump dans la résidence privée de ce dernier, à Mar-a-Lago. Une rencontre très symbolique, organisée hors de la Maison-Blanche, alors que les relations israélo-américaines sont soumises à de fortes tensions stratégiques et politiques.

Accueilli par Donald Trump sur le perron de la résidence, Benjamin Netanyahou a été chaleureusement salué par le président américain, qui a multiplié les déclarations appuyées en faveur du dirigeant israélien. « C’est un Premier ministre en temps de guerre qui a fait un travail remarquable. Sans lui, Israël n’existerait peut-être plus aujourd’hui », a affirmé Trump, soulignant la solidité de l’alliance entre les deux hommes et évoquant une « victoire majeure » commune face à l’Iran.

Au cœur des discussions figurait la situation à Gaza. Donald Trump a déclaré espérer « parvenir très rapidement à la phase 2 » de son plan pour le territoire, tout en reconnaissant la complexité du dossier des otages. Il a assuré que son administration faisait « tout ce qui est possible » pour obtenir le retour du dernier otage encore détenu, Ran Gvili, dont les parents se trouvaient à Mar-a-Lago. Trump a revendiqué un rôle central de son équipe dans la libération de la quasi-totalité des captifs, en contraste avec l’administration précédente.

La question iranienne a également dominé les échanges. Le président américain s’est montré particulièrement ferme, avertissant que si Téhéran tentait de relancer son programme nucléaire ou balistique, une réponse rapide pourrait être envisagée. « S’ils continuent, nous agirons immédiatement », a-t-il déclaré, tout en laissant la porte ouverte à un accord diplomatique, qu’il juge préférable à une confrontation militaire.

Trump a par ailleurs salué l’action d’Israël contre les capacités iraniennes, affirmant que sans ces frappes, « il n’y aurait pas de paix au Moyen-Orient ». Il a aussi évoqué ses relations avec la Turquie, la Syrie et la Russie, soulignant la multiplicité des dossiers régionaux abordés avec Netanyahou.