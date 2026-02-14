À Munich, Reza Pahlavi appelle Donald Trump à "aider" le peuple iranien

En marge de la Conférence sur la sécurité de Munich, Reza Pahlavi, fils exilé du dernier shah d’Iran et figure de l’opposition, a exhorté samedi le président américain Donald Trump à « aider » le peuple iranien à mettre fin à la République islamique. « Le peuple iranien vous a entendu dire que l’aide est en route, et il a foi en vous. Aidez-le, et l’Histoire vous placera aux côtés non seulement de la nation iranienne, mais aussi des plus grands héros du monde », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse.

Installé à New York, Reza Pahlavi estime que « le temps est venu d’en finir avec la République islamique », affirmant que les Iraniens ne réclament plus une réforme du régime, mais son renversement. Selon lui, la répression des manifestations qui ont secoué le pays en janvier a marqué un point de non-retour. Des organisations de défense des droits humains font état de milliers de manifestants tués lors de cette vague de contestation.

Vendredi déjà, l’opposant avait renouvelé son appel à une « intervention » étrangère et encouragé la population à poursuivre son opposition au pouvoir. Des rassemblements étaient prévus ce week-end à Munich, Toronto et Los Angeles pour dénoncer la répression.

De leur côté, les autorités iraniennes attribuent les violences à des « émeutiers » qu’elles accusent d’être instrumentalisés par les États-Unis et Israël. Les déclarations de Reza Pahlavi interviennent dans un contexte de tensions accrues entre Téhéran et Washington, alors que la question d’un éventuel changement de régime divise la communauté internationale.