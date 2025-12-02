À Paris, Zelensky obtient le soutien européen avant la reprise des pourparlers américano-russes

En déplacement à Paris, Volodymyr Zelensky a rencontré lundi Emmanuel Macron pour renforcer la coordination européenne alors que s’intensifient les efforts diplomatiques autour d’un plan de paix piloté par les États-Unis. Cette visite intervient au moment où les forces russes progressent dans l’est de l’Ukraine et où le président ukrainien fait face à une crise interne après la démission de son chef de cabinet Andriy Yermak, visé par une enquête anticorruption.

À Washington, le secrétaire d’État Marco Rubio a qualifié de « productives » les discussions menées en Floride avec une délégation ukrainienne, tout en soulignant qu’« il reste du travail ». Parallèlement, l’envoyé spécial de Donald Trump, Steve Witkoff, doit se rendre à Moscou pour rencontrer Vladimir Poutine, marquant une nouvelle étape dans les efforts américains pour relancer un dialogue direct.

Zelensky a reconnu que la dimension territoriale du plan soutenu par Washington demeure « la plus difficile », évoquant également la question des garanties de sécurité et le financement de la reconstruction, largement dépendant des fonds européens. « Sans partenaires européens, la situation devient très délicate », a-t-il insisté.

Emmanuel Macron a réaffirmé que « rien ne se fera sans l’Europe », rappelant que les partenaires européens avaient déjà esquissé une approche commune sur les garanties de sécurité et qu’elle serait affinée dans les prochains jours avec la « Coalition des volontaires ». Il a également défendu les efforts anticorruption menés par Kyiv, estimant que « la transparence des décisions montre que le système fonctionne », contrairement à la Russie.

Le président français a enfin souligné que la pression sur Moscou s’intensifiait, l’UE ayant adopté un 19ᵉ paquet de sanctions et préparant déjà le suivant, en coordination avec les États-Unis.