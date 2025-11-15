Abbas envoie une délégation de haut niveau à l’UNESCO pour réviser les programmes scolaires palestiniens

Le président de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a ordonné l’envoi d’une délégation de haut niveau auprès de l’UNESCO afin d’examiner et d’actualiser le programme scolaire palestinien, rapporte l’agence officielle WAFA.

Selon le communiqué, ces consultations visent à aligner les contenus éducatifs sur les normes internationales fixées par l’organisation onusienne, dans le cadre des efforts de la « Palestine » pour moderniser son système éducatif.

L’annonce a été faite lors d’un appel téléphonique entre Abbas et le président de l’UNESCO, Khaled El-Anani.

Les manuels palestiniens font l’objet de critiques récurrentes, plusieurs études pointant la présence de contenus anti-israéliens et d’éléments glorifiant la violence.

L’Autorité palestinienne s’est engagée au cours de l’année écoulée, notamment auprès des États-Unis, à mettre en œuvre des réformes, y compris dans le domaine éducatif.