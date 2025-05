Accord nucléaire avec l'Iran : la surprise de Netanyahou et des détails inquiétants

L'agence de presse Reuters rapporte que le président américain Donald Trump a pris de court le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou en l'informant des négociations avec l'Iran sur un accord nucléaire moins de 24 heures avant l'annonce publique lors de leur rencontre en avril. D'après ces sources, Netanyahu s'était rendu à Washington dans l'espoir d'obtenir le soutien américain pour une action militaire contre les installations nucléaires iraniennes, mais a découvert au dernier moment que les États-Unis avaient entamé des pourparlers avec Téhéran. En l'espace de trois semaines, trois cycles de négociations ont déjà eu lieu, et un quatrième est prévu prochainement à Rome.

Les contours de l'accord en discussion préserveraient l'essentiel du traité de 2015 – que Trump avait dénoncé durant son premier mandat en le qualifiant du "pire accord de l'histoire". Le nouveau cadre aurait toutefois une durée de validité plus longue et des mécanismes de contrôle renforcés.

Dans le schéma qui se dessine, l'Iran limiterait son enrichissement d'uranium et le nombre de centrifugeuses en sa possession. Le pays devrait également diluer, exporter ou stocker son uranium enrichi à 60% sous une supervision "sans précédent" de l'Agence internationale de l'énergie atomique, en échange d'une levée substantielle des sanctions.

Un point de désaccord majeur concerne le programme de missiles balistiques iranien. Washington et Israël exigent l'arrêt de leur production, mais l'Iran maintient qu'il s'agit de son droit à l'autodéfense. Selon un haut responsable iranien cité dans le rapport, Téhéran reste très préoccupé par une possible attaque israélienne, "qu'un accord soit conclu ou non".