Accord sur les otages : Joe Biden exhorte les dirigeants de l'Égypte et du Qatar à faire pression sur le Hamas

Le président Joe Biden a écrit vendredi aux dirigeants de l'Égypte et du Qatar pour leur demander de faire pression sur le Hamas en vue d'un accord sur les otages avec Israël, selon un haut responsable de l'administration, cité par l'Associated Press. Cette information survient un jour après que M. Biden a appelé le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou à redoubler d'efforts pour parvenir à un cessez-le-feu dans la guerre de Gaza qui dure depuis six mois.

Ce responsable, qui a parlé sous le couvert de l'anonymat, a indiqué que le conseiller à la sécurité nationale de M. Biden rencontrerait lundi les membres des familles de certains des quelque 100 otages qui se trouvent encore à Gaza. Les missives adressées au président égyptien Abdel Fattah el-Sissi et à l'émir du Qatar, le cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, interviennent alors que M. Biden a dépêché le directeur de la CIA, Bill Burns, au Caire pour des entretiens ce week-end sur la crise autour des otages. Les responsables de la Maison Blanche estiment que négocier une pause dans les combats entre Israël et le Hamas pour faciliter l'échange d'otages détenus à Gaza contre des prisonniers palestiniens détenus en Israël est le seul moyen d'instaurer un cessez-le-feu temporaire et de stimuler l'afflux d'une aide humanitaire indispensable dans le territoire. Le porte-parole de la Maison Blanche pour la sécurité nationale, John Kirby, a déclaré plus tôt ce vendredi que M. Biden avait souligné la nécessité de parvenir à un échange d'otages lors d'une conversation avec M. Netanyahou qui s'est largement concentrée sur les frappes aériennes israéliennes qui ont tué sept travailleurs humanitaires de la World Central Kitchen.

"Cela va bientôt faire six mois que ces personnes sont retenues en otage. Et ce que nous devons prendre en compte, ce sont les conditions abominables dans lesquelles les otages sont détenus", a déclaré M. Kirby. "Ils ont besoin de rentrer chez eux avec leurs familles", a-t-il ajouté.