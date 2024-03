Accord sur les otages : l'ex-député Azmi Bishara a "fortement influencé" le plan de Paris (média)

L'ancien député de la Knesset, Azmi Bishara, qui a fui Israël vers le Qatar après avoir été soupçonné d'avoir aidé le Hezbollah, est devenu le conseiller de l'émir du Qatar et participe activement à la négociation de l'accord de libération pour les otages, a rapporté le quotidien français le Figaro.

Selon le quotidien, le fondateur du parti islamiste Balad a "grandement influencé la rédaction de l'accord-cadre de Paris", avant le sommet qui s'est tenu pour tenter d'initier un nouvel accord qui inclurait également un cessez-le-feu à Gaza. Azmi Bishara a fui au Qatar en 2007, après avoir été soupçonné d'espionnage contre Israël alors qu'il avait aidé l'organisation terroriste Hezbollah pendant la Seconde Guerre du Liban. En mars de la même année, il a traversé la frontière avec la Jordanie et n’est pas retourné en Israël depuis. Il est aujourd'hui une personnalité importante des médias qataris et compte plus de 1,7 million d'adeptes sur la plateforme X. La proposition de Paris est toujours en cours de négociation, et Israël devrait envoyer une délégation au Qatar lundi.