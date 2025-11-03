Accords d'Abraham : Trump optimiste sur l'adhésion de l'Arabie saoudite

Dans une interview à l'émission "60 minutes" diffusée dimanche, Donald Trump a longuement évoqué son plan de paix pour Gaza et les développements attendus dans la région.

Le président américain a notamment insisté sur son intention d'élargir les accords d'Abraham, minimisant les déclarations du prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane, qui avait conditionné l'adhésion de Riyad à la création d'un Etat palestinien. "Je pense qu'il rejoindra l'accord. Je pense qu'une solution sera trouvée. Je ne sais pas si ce sera une solution à deux États, cela dépend d'Israël, d'autres pays et de moi", a indiqué Trump, qui recevra prochainement Ben Salmane à la Maison Blanche.

Pour le président américain, tout règlement politique régional passe d'abord par l'arrêt du programme nucléaire iranien, une mission qu'il estime désormais accomplie grâce aux frappes israélo-américaines menées en Iran en juin dernier. "Nous leur avons porté un coup terrible. Il était temps d'y mettre un terme, et nous l'avons fait", a-t-il déclaré.

Trump a décrit en détail les frappes aériennes américaines : "Nous avons anéanti l'Iran... avec ces magnifiques bombardiers B-2... chaque missile a touché chaque puits d'aération."

Le président a insisté sur le fait que l'Iran ne possédait plus de capacités nucléaires : "Ils n'ont aucune capacité nucléaire, non."

Le président a d'ailleurs révélé avoir invité à la Maison Blanche les équipages des pilotes ayant mené les frappes contre des cibles iraniennes, les qualifiant de "véritables héros américains". Il a précisé que ces aviateurs s'entraînaient sur cette mission depuis 22 ans, à raison de trois fois par an.