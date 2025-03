Adam Boehler retire sa candidature au poste d'envoyé spécial pour les otages

Adam Boehler a retiré sa candidature au poste d'envoyé officiel des États-Unis pour les questions d'otages, a annoncé la Maison Blanche dans la nuit de vendredi à samedi. Cette décision intervient après les critiques israéliennes concernant ses négociations directes avec le Hamas et après que l'administration américaine l'a écarté de la gestion de la question des otages israéliens.

Un rôle modifié mais maintenu

Selon des sources américaines, Boehler continuera néanmoins à travailler sur la question des otages, mais dans un rôle qui ne nécessite pas l'approbation du Sénat. La porte-parole de la Maison Blanche, Caroline Levitt, a déclaré qu'"Adam a joué un rôle crucial dans les négociations pour le retour de Marc Fogel de Russie", en référence à un enseignant américain libéré d'une prison russe en février. "Il continuera ce travail important pour ramener à la maison des personnes détenues injustement à travers le monde."

Des négociations controversées avec le Hamas

Boehler a fait face à des critiques de la part d'Israël et de républicains américains pour avoir mené des discussions directes avec le Hamas. "Les pourparlers au début du mois à Doha, capitale du Qatar, non seulement contrevenaient à la norme interdisant dans la plupart des cas les discussions directes avec des organisations terroristes, mais ils se sont également déroulés sans notification préalable à Israël", ont déclaré des sources israéliennes. Dans une interview accordée la semaine dernière à i24NEWS, Boehler avait répondu aux critiques concernant son initiative de dialoguer avec l'organisation terroriste : "Je ne suis pas surpris par les critiques. Mais cela fait partie de mon travail, j'ai fait ce qu'il fallait. Le dialogue est la bonne chose à faire. Il est difficile de comprendre l'autre partie sans s'asseoir et discuter avec elle."

"Nous ne sommes pas les agents d'Israël"

Dans une autre occasion, interrogé sur les préoccupations éventuelles d'acteurs israéliens suite à ces discussions, Boehler avait souligné le partenariat américain avec Israël, tout en insistant sur le droit des États-Unis à poursuivre leurs propres objectifs. "Nous sommes les États-Unis. Nous ne sommes pas les agents d'Israël. Nous avons des intérêts spécifiques en jeu", avait-il déclaré dans une interview à CNN. "Et la réalité est que ce que je voulais faire, c'était relancer des négociations qui étaient dans une position très fragile."

Le choix de Trump de nommer Boehler, ancien directeur financier et de la santé qui a dirigé la Société financière de développement des États-Unis pendant le premier mandat du président, avait initialement été salué après qu'il a contribué à la libération de Fogel et d'un Américain détenu en Biélorussie.