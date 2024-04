Adhésion de la "Palestine" à l’ONU : les États-Unis font jouer leur véto, la France vote pour

Les États-Unis ont opposé leur véto à l’adhésion comme Etat membre de la "Palestine" proposée au Conseil de sécurité de l'ONU dans la nuit de jeudi à vendredi. La proposition a été approuvée par 12 des 15 États membres du Conseil de sécurité, la Grande-Bretagne et la Suisse se sont abstenues. "Notre vote ne reflète pas une opposition à l'indépendance palestinienne, mais la reconnaissance du fait que cette étape ne viendra qu'après des négociations entre les parties concernées", a déclaré l’ambassadeur adjoint américain à l’ONU, Robert Wood, pour justifier le veto attendu des Etats-Unis.

AP Photo/Yuki Iwamura

"Notre droit à l'autodétermination est éternel, permanent et incontestable. Israël est une puissance coloniale déterminée à expulser notre peuple de ses terres. Israël ne veut pas d’une solution à deux États", a déclaré le représentant palestinien à l'ONU, Riyad Mansour. "Accueillez-nous à l'ONU, c'est un investissement pour la paix", a-t-il ajouté.

Israeli UN delegation

"Comment pouvez-vous dire que les Palestiniens recherchent la paix ?", a quant à lui martelé l’ambassadeur israélien à l’ONU, Gilad Erdan. "Les Palestiniens paient des terroristes pour nous assassiner, ils traitent le Hamas de frères et ne reconnaissent pas le droit d'Israël à exister en tant qu'État juif". "La proposition de reconnaître un État palestinien, six mois après le plus grand massacre de Juifs depuis la Shoah est une récompense pour le terrorisme. Je félicite les États-Unis pour avoir opposé leur veto à cette proposition perverse", a pour sa part dit le ministre israélien des Affaires étrangères Israël Katz.

Chaim Goldberg/Flash90

La France a de son côté voté en faveur de l’admission de la "Palestine" comme membre de plein droit de l’ONU. "Au Conseil de sécurité des Nations Unies, la France a voté en faveur de l’admission à l’ONU de la Palestine comme membre de plein droit. Il est temps de parvenir à un règlement politique global du conflit israélo-palestinien, sur la base de la solution des deux États", a tweeté la mission permanente française auprès de l'ONU.