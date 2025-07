Affaire Vueling : le pilote qui a expulsé des enfants juifs avait formé deux terroristes du 11 Septembre

Articles recommandés -

Une révélation troublante secoue l'affaire de l'expulsion d'un groupe d'enfants juifs d'un vol Vueling en Espagne. La compagnie aérienne a confirmé vendredi l'identité du pilote impliqué : Iván Chirivella, instructeur de vol qui avait formé deux des terroristes responsables des attentats du 11 septembre 2001.

Originaire des îles Canaries, Chirivella pilote chez Vueling depuis 2006 et cumule plus de 12 500 heures de vol. Parallèlement, il exerce comme instructeur dans une école de pilotage indépendante où il a formé plus d'une centaine de pilotes internationaux.

Un passé controversé

En 2000-2001, Chirivella était instructeur chez "Jones Aviation" lorsqu'il a formé Mohamed Atta, chef de la cellule terroriste du 11 septembre, et Marwan al-Shehhi. Ces deux hommes, déjà initiés au pilotage ailleurs, cherchaient à "perfectionner leurs compétences" pour mener à bien leur projet meurtrier contre les Tours jumelles.

Le pilote espagnol a volé avec eux près de quatre heures chaque matin entre septembre et octobre 2000. Dans son livre "Complice et innocent : journal du pilote espagnol qui a appris aux terroristes du 11 Septembre à voler", il décrit ses anciens élèves comme "extrêmement agressifs", grossiers envers le personnel féminin de l'école et contestataires. À deux reprises au moins, Atta et al-Shehhi ont tenté de prendre les commandes pendant les vols d'instruction. Les bénéfices de son livre auraient été reversés à des associations de victimes du terrorisme.

Interrogé par le FBI après les attentats, Chirivella n'a pas été inculpé, mais son permis de pilote n'a pas été renouvelé, l'obligeant à rentrer en Espagne en 2002.

Vueling maintient sa version

Concernant l'incident récent, Vueling persiste dans sa version des faits. La compagnie affirme que le groupe d'adolescents juifs a adopté un "comportement perturbateur et conflictuel", manipulant l'équipement de sécurité, tentant de saisir des gilets de sauvetage, touchant aux masques à oxygène et retirant des bonbonnes sous pression.

Selon Vueling, ces actions représentaient "un risque élevé pour l'appareil, les passagers et l'équipage". Le groupe aurait également interrompu la démonstration de sécurité obligatoire et ignoré répétitivement les consignes de l'équipage.

Ces allégations ont cependant été catégoriquement démenties par les responsables de la colonie de vacances et les familles des enfants, ainsi que par certains passagers non juifs de l'avion.