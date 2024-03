Aide à Gaza : l’UE appelle Israël à ouvrir des points de passage supplémentaires

L’Union européenne appelle Israël à ouvrir des points de passage supplémentaires en plus du corridor maritime de Chypre afin que davantage d’aide puisse atteindre Gaza.

« Tout en soutenant le corridor maritime de Chypre, nous appelons Israël à ouvrir des points de passage supplémentaires afin que plus d’aide puisse atteindre Gaza, y compris le nord, et à assouplir les restrictions douanières globales », a écrit Janez Lenarcic, commissaire européen en charge de la gestion des crises, sur la plateforme X (ex-Twitter). La déclaration intervient après que Lenarcic a virtuellement rencontré le ministre chypriote des Affaires étrangères Constantinos Kombos, le secrétaire d’État américain Antony Blinken, le ministre britannique des Affaires étrangères David Cameron, Le ministre des Affaires étrangères de l’AEU, Abdulrahman Al Thani, et le coordinateur de l’ONU pour l’aide humanitaire et la reconstruction à Gaza, Sigrid Kaag. Des camions d'aide humanitaire sont entrés mardi directement dans le nord de la bande de Gaza, dans le cadre d'un « projet pilote » de l'armée israélienne.