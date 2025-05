Air France reprend ses vols vers Tel-Aviv dès mardi

Air France a annoncé la reprise de ses vols entre Paris-Charles de Gaulle et Tel-Aviv à partir du mardi 27 mai 2025, marquant ainsi son retour officiel sur le marché israélien après une interruption liée au contexte géopolitique.

Une offre premium renouvelée

La compagnie déploiera sur cette ligne un Boeing 777-300 de dernière génération, proposant une expérience de vol considérablement améliorée. Les passagers bénéficieront notamment :

- D'une cabine Premium Economy dédiée

- De sièges-lits en classe Affaires

- D'écrans de divertissement individuels dans toutes les classes

- D'une connexion Wi-Fi disponible pour tous les passagers

Un réseau mondial sans équivalent

Avec ce retour, le groupe Air France-KLM offre aux voyageurs israéliens un accès exceptionnel à près de 300 destinations dans 117 pays, constituant ainsi le réseau le plus étendu disponible depuis Israël. "Nous sommes ravis et enthousiastes de reprendre nos vols réguliers vers Israël", déclare Alon Neta, directeur commercial d'Air France en Israël. "La reprise de nos vols vers Tel-Aviv constitue une véritable bonne nouvelle pour le voyageur israélien qui peut désormais transiter par Charles de Gaulle vers toutes les destinations Air France dans le monde, et ce juste à temps pour la fête de Shavouot."

Sécurité et surveillance continue

La compagnie souligne qu'elle maintient une surveillance constante de la situation géopolitique dans la région. "Le groupe Air France-KLM suit en permanence les développements géopolitiques dans la zone afin de garantir le plus haut niveau de sûreté et de sécurité en vol", précise le communiqué.

Cette reprise s'inscrit dans un contexte de normalisation progressive du trafic aérien vers Israël, témoignant d'une amélioration de la perception de la situation sécuritaire par les compagnies internationales.