American Airlines reprend ses vols vers Israël dès mars 2026

Plus de deux ans après avoir suspendu ses vols directs vers Israël en raison de la guerre à Gaza, American Airlines a annoncé son retour sur la ligne New York – Tel Aviv à partir de mars 2026. La décision marque un tournant symbolique pour le secteur aérien israélien, encore en convalescence après une longue période d’incertitude sécuritaire.

Selon des informations relayées par Channel 12, cette reprise intervient à la suite d’une rencontre entre la ministre israélienne des Transports, Miri Regev, et les dirigeants d’American Airlines aux États-Unis. La compagnie étudie également la possibilité d’ouvrir, à moyen terme, une nouvelle liaison directe entre Tel Aviv et Los Angeles, renforçant ainsi sa présence dans le ciel israélien.

Avec ce retour, American Airlines devient la troisième compagnie américaine à relancer ses opérations vers Israël, après United Airlines et Delta Airlines, qui avaient déjà repris leurs vols en 2024. Les professionnels du tourisme et du transport aérien saluent cette annonce comme un signal fort de confiance internationale. Le ministère israélien des Transports a, de son côté, qualifié cette décision de “succès diplomatique et logistique majeur”, soulignant qu’elle témoigne de “la stabilité retrouvée d’Israël et de son attractivité croissante pour les voyageurs”. L’été 2026 s’annonce déjà comme l’un des plus dynamiques pour le trafic aérien entre New York et Tel Aviv, une ligne redevenue hautement concurrentielle après plusieurs années de turbulence.