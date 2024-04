Antisémitisme : un organisme de surveillance demande à Meta de maintenir l'interdiction du terme "shaheed"

Un important organisme de surveillance de l'antisémitisme condamne la recommandation du conseil de surveillance de Meta Platforms d'autoriser l'utilisation du terme arabe "shaheed", ou martyr, sur Facebook, Instagram et d'autres plateformes.

"Le mot shaheed est un terme honorifique pour les meurtriers. La recommandation du Conseil de surveillance de Meta pourrait être considérée comme un feu vert à la glorification du meurtre", déclare Sacha Roytman Dratwa, directeur général du Combat Antisemitism Movement, dans un communiqué. Cette déclaration fait suite à la recommandation formulée il y a deux jours par le conseil d'administration de Meta Platforms, la société qui possède et exploite Facebook et Instagram, entre autres services, d'abandonner l'interdiction de ce terme à l'issue d'un examen qui a duré un an. À l'heure actuelle, Meta supprime tout message utilisant le terme "shaheed" pour désigner des personnes figurant sur sa liste d'"organisations et d'individus dangereux", qui comprend des membres d'organisations terroristes islamistes.

"Nous demandons à Meta de ne pas tenir compte de cette recommandation profondément problématique et de continuer à supprimer le mot "shaheed", qui est majoritairement utilisé pour glorifier la terreur et les effusions de sang", explique Roytman Dratwa. "Meta est parti du principe que la censure pouvait améliorer la sécurité, mais les faits montrent que la censure peut marginaliser des populations entières sans pour autant améliorer la sécurité", a ajouté Helle Thorning-Schmidt, coprésidente du Conseil de surveillance, dans un communiqué.