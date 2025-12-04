Antonio Guterres juge "fondamentalement erronée" l’opération israélienne à Gaza

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a de nouveau critiqué avec force la conduite de l’opération militaire israélienne dans la bande de Gaza. Dans un entretien accordé à Reuters il a déclaré que la manière dont la campagne avait été menée présentait quelque chose de “fondamentalement erroné”.

Selon lui, l’offensive a été marquée par une “négligence totale” concernant les pertes civiles et la destruction massive du territoire. “Gaza est détruite, mais le Hamas ne l’est pas encore. Il y a donc un problème fondamental dans la manière dont cette opération est conduite”, a estimé Guterres.

Interrogé sur la possibilité que des crimes de guerre aient été commis, le chef de l’ONU a affirmé qu’il existe “de solides raisons de croire que cette hypothèse pourrait être réelle”.

Ces propos ont immédiatement suscité une réaction virulente de la part d’Israël. L’ambassadeur israélien à l’ONU, Danny Danon, a dénoncé des accusations “scandaleuses” et reproché au secrétaire général de ne pas s’être rendu en Israël plus de deux ans après les attaques du 7 octobre 2023. Il l’a également accusé d’utiliser sa fonction “pour condamner Israël à chaque occasion”.

Les critiques de Guterres envers les opérations israéliennes ne sont pas nouvelles. Depuis l’attaque du Hamas en 2023, il a à plusieurs reprises dénoncé la riposte israélienne contre le Hamas, mais aussi contre le Hezbollah et les Houthis. Peu après le 7 octobre, il avait affirmé que l’assaut du Hamas “n’était pas survenu dans le vide”, ce qui avait été interprété par Jérusalem comme une tentative de renvoyer la responsabilité sur Israël. Face au tollé, Guterres avait assuré que ses propos avaient été mal compris et qu’il avait bien condamné le Hamas.

Les relations entre Israël et le secrétaire général se sont encore dégradées en octobre 2024, lorsque le ministre des Affaires étrangères de l’époque, Israël Katz, aujourd’hui ministre de la Défense, a annoncé qu’il lui interdisait l’entrée sur le territoire israélien.

En mars dernier, de nouvelles tensions ont éclaté après que Guterres s’est dit “outré” par la reprise des frappes israéliennes à Gaza. Le porte-parole du ministère israélien des Affaires étrangères, Oren Marmorstein, avait alors riposté en accusant le chef de l’ONU de “faillite morale”, lui reprochant de passer sous silence le refus du Hamas d’accepter des propositions américaines de cessez-le-feu ou encore son exploitation de l’aide humanitaire pour renforcer son arsenal.