Antony Blinken met en garde contre une reconnaissance inconditionnelle de l’État palestinien

Dans une tribune publiée lundi dans le Wall Street Journal, l’ancien secrétaire d’État américain Antony Blinken, a critiqué la décision de la France, du Royaume-Uni, du Canada et de l’Australie de reconnaître un État palestinien dès septembre. S’il juge cette reconnaissance "moralement juste", il la considère "totalement déconnectée des priorités urgentes" au cœur de la guerre à Gaza.

Pour Blinken, l’urgence réside dans "la prévention de la famine, la libération des otages et la fin du conflit". Les discussions sur la solution à deux États peuvent, selon lui, attendre. Il plaide pour une reconnaissance "conditionnelle et limitée dans le temps" qui imposerait aux Palestiniens des engagements précis : désarmement des groupes terroristes, rupture avec l’Iran, et réforme en profondeur de l’Autorité palestinienne. "Personne ne peut attendre d’Israël qu’il accepte un État dirigé par le Hamas ou d’autres organisations terroristes", affirme-t-il, précisant qu’un tel État ne devrait être ni militarisé ni disposer de milices armées.

Blinken propose un calendrier de trois ans pour remplir ces conditions, avec le Conseil de sécurité de l’ONU comme arbitre et un droit de veto américain afin de "rassurer Israël". Ce mécanisme pourrait, selon lui, faciliter un retrait israélien de Gaza et accélérer la normalisation des relations entre Israël et l’Arabie saoudite, objectif "largement partagé par les Israéliens". Il rappelle que Riyad conditionne cette normalisation à une avancée crédible vers la création d’un État palestinien.

L’ancien chef de la diplomatie américaine dénonce fermement le rôle du Hamas, accusé depuis des décennies de saboter tout processus de paix, des accords d’Oslo à l’Initiative de paix arabe. À ses yeux, une reconnaissance encadrée serait "le meilleur moyen de contrecarrer son agenda de mort et de destruction".

Parallèlement, Blinken appelle Israël à améliorer immédiatement la situation humanitaire et à restaurer sa crédibilité dans les négociations. Il exhorte le gouvernement à cesser l’expansion des implantations, la légalisation d’avant-postes et les démolitions de maisons palestiniennes, ainsi qu’à sanctionner les Israéliens auteurs de violences contre les Palestiniens. Il insiste aussi sur le respect du statu quo sur les lieux saints et sur le soutien aux réformes de l’Autorité palestinienne, avertissant qu’un affaiblissement de celle-ci permet à Israël de prétendre "ne pas avoir de partenaire de négociation".

En conclusion, Blinken souligne que "sept millions de Juifs israéliens, deux millions d’Arabes israéliens et quelque cinq millions de Palestiniens" partagent le même territoire et qu’"aucun ne disparaîtra". Il appelle les deux camps à tourner le dos aux visions extrémistes et à embrasser la coexistence.