Antony Blinken visitera Be'eri, le kibboutz dévasté après les massacres du Hamas

Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken devrait se rendre à Be'eri mercredi, ce qui ferait de lui le plus haut responsable de son administration à se rendre sur place depuis que les terroristes du Hamas ont attaqué le kibboutz lors de leur assaut du 7 octobre.

Ynet rapporte que M. Blinken se rendra à Be'eri, où des dizaines de membres du kibboutz ont été assassinés et enlevés, après sa visite en Arabie Saoudite. Selon Ynet, le ministre de la défense Yoav Gallant devrait se joindre à M. Blinken à la demande de son bureau. Le ministre des Affaires étrangères, Israël Katz, se rendra également à Be'eri aux côtés de M. Blinken et de M. Gallant. Les États-Unis collaboreraient avec Israël pour empêcher la Cour pénale internationale, un tribunal des Nations unies situé à La Haye, d'émettre des mandats d'arrêt à l'encontre de M. Netanyahou et d'autres responsables israéliens dans le cadre de la guerre menée par Israël contre le Hamas dans la bande de Gaza.

Des responsables américains participent également aux négociations entre Israël et le Hamas, avec la médiation du Qatar et de l'Égypte, en vue d'un cessez-le-feu temporaire et de la libération de dizaines d'otages détenus par le Hamas. Be'eri, symbole de l'attaque du 7 octobre, est l'une des localités les plus touchées par les terroristes du Hamas. La localité reste en grande partie inhabitée pendant que le gouvernement restaure ses structures, et ses quelque 900 membres sont hébergés dans des logements financés par le gouvernement jusqu'à ce qu'ils puissent emménager dans des maisons temporaires dans le kibboutz Hatzerim. Le gouvernement ne prévoit de repeupler Be'eri que dans le courant de l'année prochaine.