Après les excuses de Netanyahou, Trump signe un accord de défense inédit avec le Qatar

Le président américain Donald Trump a annoncé la signature d’un décret présidentiel établissant une garantie de défense sans précédent en faveur du Qatar. Selon ce texte, les États-Unis considéreront désormais toute attaque armée visant le territoire, la souveraineté ou les infrastructures critiques de Doha comme une menace directe pour leur propre sécurité nationale.

« En cas d’attaque, les États-Unis prendront toutes les mesures légales et appropriées — y compris diplomatiques, économiques et, si nécessaire, militaires — afin de protéger les intérêts américains et qataris et de restaurer la paix », a déclaré la Maison-Blanche.

Cette initiative marque un tournant stratégique majeur dans les relations entre Washington et Doha. Elle intervient au lendemain des excuses publiques présentées par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou à l’égard du Qatar, après une frappe israélienne manquée sur son territoire.

L’accord est perçu comme une forme de garantie proche de l’article 5 de l’OTAN, plaçant le Qatar sous une sorte de « parapluie de sécurité » américain. Ce renforcement spectaculaire des engagements de Washington illustre le rôle croissant du Qatar dans les équilibres régionaux et survient alors que la guerre à Gaza et les tensions au Moyen-Orient continuent de remodeler les alliances stratégiques.