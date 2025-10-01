Après les excuses de Netanyahou, Trump signe un accord de défense inédit avec le Qatar

Donald Trump a scellé un accord de défense inédit avec le Qatar, assimilant toute attaque contre l’émirat à une menace pour la sécurité américaine.

Donald TrumpKarim Jaafar/AFP

Le président américain Donald Trump a annoncé la signature d’un décret présidentiel établissant une garantie de défense sans précédent en faveur du Qatar. Selon ce texte, les États-Unis considéreront désormais toute attaque armée visant le territoire, la souveraineté ou les infrastructures critiques de Doha comme une menace directe pour leur propre sécurité nationale.

« En cas d’attaque, les États-Unis prendront toutes les mesures légales et appropriées — y compris diplomatiques, économiques et, si nécessaire, militaires — afin de protéger les intérêts américains et qataris et de restaurer la paix », a déclaré la Maison-Blanche.

Frappes au Qatar : Netanyahou a présenté ses excuses

Cette initiative marque un tournant stratégique majeur dans les relations entre Washington et Doha. Elle intervient au lendemain des excuses publiques présentées par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou à l’égard du Qatar, après une frappe israélienne manquée sur son territoire.

L’accord est perçu comme une forme de garantie proche de l’article 5 de l’OTAN, plaçant le Qatar sous une sorte de « parapluie de sécurité » américain. Ce renforcement spectaculaire des engagements de Washington illustre le rôle croissant du Qatar dans les équilibres régionaux et survient alors que la guerre à Gaza et les tensions au Moyen-Orient continuent de remodeler les alliances stratégiques.

