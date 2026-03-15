Attaque antisémite au Michigan : le terroriste lié à un commandant du Hezbollah éliminé par Tsahal

Tsahal a révélé dimanche des éléments établissant un lien direct entre la tentative d’attentat antisémite survenue la semaine dernière contre une synagogue dans le Michigan et l’organisation terroriste Hezbollah. Selon les renseignements militaires israéliens, le terroriste, Ayman Gazali, a agi pour venger la mort de son frère, Ibrahim Mohammed Gazali, un commandant du Hezbollah éliminé lors d’une frappe de l’armée de l’air israélienne au Liban.

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L’attaque s’est produite jeudi dernier à Detroit, lorsque le suspect, un citoyen américain né au Liban, a lancé son camion contre les portes de la synagogue « Temple Israel ». Après avoir pénétré dans le bâtiment, il a ouvert le feu en direction des agents de sécurité avant d’être abattu sur place.

Au moment des faits, environ 140 enfants se trouvaient dans l’enceinte de l’établissement, qui abrite un jardin d’enfants et une école juive. Aucun enfant n’a été blessé, les tirs ayant été rapidement neutralisés par les agents de sécurité, ce qui a permis d’éviter une tragédie de grande ampleur.

Selon Tsahal, le frère du terroriste, Ibrahim Gazali, occupait un poste de commandement au sein de l’unité « Badr » du Hezbollah, chargée notamment de la gestion d’opérations d’armement et impliquée dans les tirs de centaines de roquettes contre des civils israéliens depuis le début de la guerre. Il a été éliminé la semaine dernière lors d’une frappe ciblée de l’armée de l’air israélienne contre une installation militaire du groupe au Liban.

D’après l’enquête menée par le FBI, la motivation principale de l’assaillant serait la vengeance personnelle après la mort de membres de sa famille dans cette opération. Des messages publiés peu avant l’attaque sur ses réseaux sociaux évoqueraient cette volonté de représailles.

Les autorités américaines ont par ailleurs indiqué avoir découvert dans son véhicule d’importantes quantités d’explosifs et de substances inflammables, suggérant qu’il préparait un attentat de grande ampleur. À la suite de l’incident, la sécurité a été renforcée autour des institutions juives dans la région.