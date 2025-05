Un navire tentant de briser le blocus de Gaza attaqué près de Malte

Un incident maritime préoccupant s'est produit en Méditerranée dans la nuit de jeudi à vendredi. Selon les organisateurs du "Convoi de la liberté", un navire tentant d'acheminer de l'aide humanitaire vers Gaza a été attaqué par des drones près des côtes maltaises, en eaux internationales. "Il y a un trou dans le navire et il est en train de couler", a déclaré Yasmin Assar, porte-parole du mouvement, à CNN. Selon elle, l'attaque s'est produite peu après minuit, visant principalement les générateurs situés à la proue du bateau.

Le navire, battant pavillon de Palaos, transportait 30 personnes et du matériel humanitaire. Des vidéos diffusées par les organisateurs montrent le bateau en feu avec une épaisse fumée s'élevant dans le ciel, accompagnée de fortes explosions. Si les médias arabes pointent du doigt Israël comme responsable de cette attaque survenue à environ 2 000 km des côtes israéliennes, les organisateurs du convoi n'ont explicitement accusé aucune partie. Les autorités israéliennes n'ont pas encore réagi à ces allégations.

Face à cette situation, le "Convoi de la liberté" a émis plusieurs revendications, notamment que Malte garantisse la sécurité des participants, que la communauté internationale condamne toute agression contre l'aide humanitaire non armée, et que cesse le soutien au blocus israélien sur Gaza. D'après CNN, la "Coalition du Convoi de la liberté" se présente comme "un réseau international d'activistes pro-palestiniens œuvrant pour mettre fin au blocus de Gaza et fournir une aide humanitaire à travers des actions directes et non-violentes". Seules les autorités chypriotes auraient répondu à l'appel de détresse en envoyant un navire de secours.