"Aucun regret" : le parcours d'une Belge devenue officière de Tsahal

Tandis que la majorité des Israéliens profite des vacances de Pessah pour se ressourcer en famille, Major "S" se trouve déployée avec ses troupes dans le nord d'Israël. Cette officière de Tsahal, commandante à l'école des officiers, assure la sécurité des citoyens venus profiter de leurs randonnées pendant cette période festive de Hol Hamoed.

Son parcours est d'autant plus remarquable qu'il y a seulement huit ans, elle vivait encore en Belgique, avant de faire son alyah avec sa famille. Un choix de vie qu'elle qualifie avec fierté de "très sioniste" et qu'elle ne regrette pas un seul instant.

"Deux raisons pour me lever le matin"

"Je peux vous dire que je n'ai aucun regret, zéro regret. Je suis très très fière," confie-t-elle lors d'un entretien accordé à i24NEWS depuis sa position dans le nord d'Israël. Loin de s'interroger sur ce qu'aurait pu être sa vie si elle était restée en Belgique, où ses anciens camarades poursuivent leurs études ou commencent leur carrière professionnelle, Major "S" évoque avec passion sa mission. "J'ai deux raisons pour lesquelles je me lève le matin," explique-t-elle. "La première raison, c'est pour eux, pour mes soldats, pour l'amour que j'ai pour mes soldats et pour ce que je leur donne en fait, de ce que j'ai vécu. Et la deuxième raison, c'est pour mon pays." Cette double motivation - former la nouvelle génération d'officiers et protéger l'État d'Israël - transparaît dans chacune de ses paroles, témoignant d'un engagement qui va bien au-delà du simple devoir militaire.

Une carrière militaire en pleine ascension

Le parcours de Major "S" au sein de Tsahal est impressionnant. Actuellement commandante de compagnie à l'école des officiers, elle s'apprête à franchir une nouvelle étape en octobre prochain : "Je continue dans mon prochain poste, d'être samgad [adjointe au commandant], le numéro deux de tout un gdoud [bataillon], du gdoud de Caracal, du premier gdoud mixte, le premier bataillon de filles et de garçons, de combattants et combattantes, qui sont là vraiment pour protéger les frontières du pays."

Ce bataillon, unité mixte de combat de Tsahal, est symbolique de l'intégration progressive des femmes dans les unités opérationnelles de l'armée israélienne. Et Major "S" sera bientôt l'une des officières les plus haut gradées de cette unité d'élite.

De l'intégration à l'enracinement

Si son français porte parfois les traces d'une immersion complète dans l'hébreu - "Excusez-moi, avec les années, on perd un peu le français" - son attachement à sa nouvelle patrie est indéfectible. "On doit protéger notre pays.

Pour cette jeune femme qui a choisi de quitter le confort de l'Europe pour s'engager dans une réalité plus complexe, la défense d'Israël n'est pas seulement une carrière, c'est une vocation : "Il faut vraiment les meilleures personnes, les meilleurs soldats, les meilleurs officiers pour continuer à protéger notre pays de la meilleure des manières."

Former la relève en temps de guerre

Sa mission actuelle prend une dimension particulière dans le contexte sécuritaire tendu que connaît Israël. Pendant que ses soldats en formation "auraient préféré faire Pessah, la Mimouna à la maison," ils se retrouvent déployés dans le nord, face à la menace du Hezbollah. Cette réalité fait partie intégrante de la formation qu'elle leur dispense : "À la fin, la responsabilité, elle sera sur leurs épaules, leurs jeunes épaules de tous ces officiers qui sont aujourd'hui sous mes ordres en formation."

Un message qui résonne comme un passage de témoin entre générations, au service d'une même cause : la défense d'Israël. Car comme elle le rappelle avec conviction, "ce que je donne au pays, c'est beaucoup, et je suis extrêmement fière aujourd'hui d'habiter en Israël et très, très fière d'avoir fait l'alyah."

Pour Major "S", c'est clair : "L'armée nous donne beaucoup" et son engagement est sa façon de rendre à son pays d'adoption ce qu'il lui a offert - un sentiment d'appartenance et de mission qui transcende les frontières de son pays natal.