Azerbaïdjan : le président exclut l’envoi de soldats dans une force de paix à Gaza

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a annoncé que son pays n’enverra pas de soldats dans une éventuelle force internationale de maintien de la paix dans la bande de Gaza, un projet évoqué par l’administration américaine. Dans des déclarations rapportées par Reuters, le chef de l’État a été catégorique : « La participation à des combats en dehors des frontières de l’Azerbaïdjan n’est absolument pas envisagée. »

Aliyev a justifié cette position par une lecture strictement nationale des priorités sécuritaires. « Lorsque nous étions en difficulté, nous avons été laissés à notre sort. Personne ne nous a protégés », a-t-il affirmé, ajoutant : « Avec tout le respect et la sympathie que nous avons pour la Palestine, elle ne nous a pas particulièrement défendus non plus. » Selon lui, les crises du monde arabe doivent avant tout être réglées par les pays arabes eux-mêmes.

Le président a rappelé que Bakou soutient de longue date la cause palestinienne sur la scène internationale, notamment aux Nations unies, au sein du Mouvement des non-alignés et de l’Organisation de la coopération islamique. Il a également souligné que l’ambassade palestinienne opère en Azerbaïdjan avec un soutien financier de son pays.

Aliyev a par ailleurs indiqué avoir échangé avec l’administration du président américain Donald Trump au sujet du projet de force de stabilisation à Gaza. Bakou a transmis à Washington un questionnaire détaillé, sans que cela n’ouvre la voie à une participation militaire azerbaïdjanaise. Des responsables du ministère des Affaires étrangères avaient déjà précisé, en novembre dernier, qu’un tel engagement ne serait envisageable qu’en cas de cessez-le-feu total et après approbation du Parlement.

Allié à la fois d’Israël et de la Turquie, l’Azerbaïdjan continue ainsi de privilégier une diplomatie active, tout en excluant toute implication militaire directe dans le conflit à Gaza.