Bachar el-Assad hospitalisé dans un état grave après avoir été empoisonné à Moscou

Le président syrien déchu Bachar el-Assad a été hospitalisé récemment à Moscou après avoir été empoisonné durant son exil en Russie, selon une information publiée dimanche par le New York Post.

Assad a été admis le 20 septembre dans un hôpital moscovite dans un état critique, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Il aurait quitté l'établissement neuf jours plus tard, après avoir reçu des soins médicaux.

L'empoisonnement se serait produit alors qu'Assad séjournait dans une villa privée près de Moscou, une propriété pourtant strictement sécurisée par les autorités russes. Malgré son état de santé précaire, plusieurs personnes lui auraient rendu visite durant son séjour.

"Il n'est pas clair si l'empoisonnement résulte d'une erreur ou d'un acte délibéré", précise le journal. "Seul celui qui a commis l'acte sait si l'objectif était d'éliminer Assad ou d'embarrasser le gouvernement russe." Selon certaines sources, Moscou n'aurait aucun lien avec cet incident.

Assad a dirigé la Syrie de 2000 jusqu'au 8 décembre 2024, date à laquelle il a quitté Damas avant l'entrée des forces rebelles qui ont renversé son régime. Il est considéré comme criminel de guerre suite à la guerre civile syrienne déclenchée en 2011, durant laquelle des milliers de civils ont été tués ou blessés, notamment par l'usage d'armes chimiques par l'armée syrienne.