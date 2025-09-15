Bagarre générale à bord d’un vol Tel-Aviv–Bucarest : sept Israéliens interpellés

Articles recommandés -

Une bagarre impressionnante a éclaté lundi soir à bord d’un vol de la compagnie HelloJet reliant Tel-Aviv à Bucarest. Selon l’agence Mediapax, une trentaine de passagers auraient pris part à l’affrontement en plein vol.

À l’atterrissage, policiers et agents de sécurité attendaient l’appareil. Sept passagers israéliens identifiés comme directement impliqués ont été interpellés et conduits pour interrogatoire, rapporte le quotidien roumain Adevărul. Chacun d’eux a écopé d’une amende de 4 000 lei (environ 800 euros) et a dû fournir une déposition à la police des frontières.

Les autorités roumaines attribuent l’incident à une « dispute spontanée » entre plusieurs passagers. Si les tensions ont rapidement dégénéré en affrontement collectif, aucun blessé n’a été signalé parmi les voyageurs.

HelloJet n’a pas encore publié de communiqué officiel. L’enquête se poursuit pour déterminer les circonstances exactes de l’altercation.