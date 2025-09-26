Benjamin Netanyahou à l’ONU : "Israël ne pliera pas face au terrorisme"

Ce vendredi, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a prononcé un discours marquant devant l’Assemblée générale des Nations unies à New York, dans une atmosphère particulièrement tendue. Accueilli par des huées et le départ de plusieurs diplomates en signe de protestation, le chef du gouvernement israélien a défendu l’action de son pays depuis l’attaque du Hamas le 7 octobre 2023 et dénoncé la reconnaissance récente de l’État de Palestine par plusieurs pays occidentaux, dont la France, la Grande-Bretagne, l’Australie et le Canada.

Dès l’ouverture de son intervention, Netanyahou a rappelé le traumatisme du 7 octobre, « la pire attaque contre les Juifs depuis la Shoah », au cours de laquelle 1 200 personnes ont été massacrées et plus de 250 prises en otages. Il a dressé la liste des 20 otages encore en vie, dans un moment particulièrement émouvant. Le Premier ministre s’est ensuite adressé directement à eux, via un système inédit de haut-parleurs déployés autour de Gaza et par une diffusion simultanée sur les téléphones portables des habitants de l’enclave. « Nous ne vous avons pas oubliés, pas une seconde. Nous ne cesserons pas tant que vous ne serez pas tous rentrés à la maison », a-t-il promis, exhortant le Hamas à libérer les otages : « Ceux qui les relâcheront vivront, ceux qui refuseront seront pourchassés. »

Netanyahou a également rappelé les conditions fixées par Israël pour mettre fin au conflit à Gaza : la libération de tous les otages, le désarmement du Hamas et la démilitarisation complète de la bande de Gaza. Israël, a-t-il précisé, entend conserver le contrôle sécuritaire du territoire tout en permettant l’établissement d’une autorité civile pacifique.

Le Premier ministre a par ailleurs salué le soutien du président américain Donald Trump, remerciant son « action déterminée et audacieuse » lors de l’opération militaire israélienne contre l’Iran, baptisée "Réveil du lion". Selon Netanyahou, cette opération, qui a duré douze jours, a permis de « dévaster le programme nucléaire et balistique iranien » et d’éliminer plusieurs chefs militaires des milices pro-iraniennes, notamment au Liban, au Yémen et en Syrie. Dans un passage offensif, il a vivement critiqué la décision de plusieurs pays européens de reconnaître l’État de Palestine. Selon lui, cette reconnaissance, intervenue « après les horreurs du 7 octobre », envoie « un message clair : assassiner des Juifs fonctionne et paye ». Netanyahou a martelé : « Votre décision honteuse encouragera le terrorisme contre les Juifs et les innocents partout dans le monde. » Il a rappelé qu’un récent vote à la Knesset avait vu plus de 90 % des députés israéliens s’opposer à la création d’un État palestinien, signe, selon lui, d’un consensus national sur ce sujet.

Le dirigeant israélien a également défendu l’action de Tsahal à Gaza, rejetant les accusations de "génocide" portées contre son pays. Il a assuré qu’Israël prenait « plus de mesures que n’importe quelle armée dans l’histoire » pour limiter les pertes civiles. À titre d’exemple, il a évoqué les 700 000 Gazaouis évacués de la ville grâce à des messages et appels préventifs. « Pour Israël, chaque victime civile est une tragédie. Pour le Hamas, c’est une stratégie », a-t-il lancé, accusant le mouvement terroriste islamiste d’utiliser la population comme boucliers humains et de détourner l’aide humanitaire, allant jusqu’à revendre la nourriture « pour alimenter sa machine de guerre ». Enfin, Netanyahou a esquissé une vision plus large pour la région, soulignant que les victoires militaires d’Israël ouvraient la voie à des négociations de paix inédites. Il a mentionné des discussions en cours avec la Syrie et exprimé son espoir de parvenir à un accord avec le Liban, à condition que le Hezbollah soit désarmé. Il a aussi salué l’expansion possible des accords d’Abraham à de nouveaux pays arabes et musulmans, évoquant même l’Indonésie.

En conclusion, Netanyahou a réaffirmé la détermination d’Israël : « Les dirigeants occidentaux ont peut-être plié sous la pression, mais Israël ne pliera pas. » Un message de fermeté, alors que le conflit à Gaza entre dans une phase décisive et que les tensions diplomatiques atteignent un niveau sans précédent.