Benjamin Netanyahou exhorte Donald Trump à écarter tout cessez-le-feu (média)

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a exhorté le président américain Donald Trump à ne pas instaurer de cessez-le-feu avec l’Iran à ce stade, exprimant de vives inquiétudes quant aux conséquences d’une trêve prématurée. Selon des informations rapportées par Axios, le chef du gouvernement israélien redoute qu’un tel accord n’offre à Téhéran un répit stratégique lui permettant de reconstituer ses capacités militaires et nucléaires.

Cet échange intervient alors que les efforts diplomatiques s’intensifient autour d’une proposition de trêve de 45 jours, portée par plusieurs médiateurs régionaux, dont le Pakistan. Le plan prévoit une suspension des hostilités afin d’ouvrir la voie à des négociations sur les dossiers clés, notamment le programme nucléaire iranien et la sécurisation du détroit d’Ormuz. Mais Téhéran a rejeté l’idée d’un cessez-le-feu temporaire, exigeant une fin définitive du conflit assortie de garanties, dont la levée des sanctions et des mécanismes de sécurité régionale.

À Washington, Donald Trump a confirmé lors d’une conférence de presse qu’il restait ouvert à une solution diplomatique, tout en maintenant une ligne de fermeté. Il conditionne tout accord à des exigences jugées non négociables : la remise de l’ensemble de l’uranium enrichi iranien et l’arrêt total de l’enrichissement. « C’est un pas dans la bonne direction, mais ce n’est pas suffisant », a-t-il déclaré, évoquant des discussions « en cours mais incertaines ».

Le président américain a également durci le ton, rappelant l’existence d’un ultimatum dont l’échéance a été légèrement repoussée. Il a averti que, faute d’accord, les États-Unis pourraient frapper massivement les infrastructures stratégiques iraniennes, évoquant explicitement les centrales électriques, les ponts et les installations énergétiques. « Très peu de choses seront hors limite », a-t-il prévenu, allant jusqu’à évoquer un retour de l’Iran « à l’âge de pierre ».

Dans le même temps, Donald Trump a défendu l’offensive conjointe avec Israël, affirmant que sans cette intervention, « Israël aurait été anéanti » par une Iran dotée de capacités nucléaires avancées. Il a également mis en avant le succès spectaculaire d’une opération d’exfiltration de pilotes américains en territoire iranien, présentée comme une démonstration de la supériorité militaire américaine.

Entre pression militaire maximale, divergences stratégiques et négociations fragiles, la séquence actuelle illustre une escalade contrôlée mais hautement instable, où chaque décision pourrait faire basculer le conflit vers un affrontement plus large.