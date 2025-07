Articles recommandés -

Le grand reporter Georges Malbrunot, expert du Moyen-Orient, a formulé samedi une accusation troublante sur QG le média libre : Netanyahou, le Mossad, et même les services de renseignement français auraient eu connaissance de l’attaque du Hamas prévue pour le 7 octobre 2023. Selon lui, l’unité 8200 du Mossad disposait d’informations précises « quelques jours » avant, sans qu’aucune mesure ne soit prise pour l’empêcher. Ce silence, qualifié de « fiasco » par Georges Malbrunot, soulève des questions sur les intentions du Premier ministre israélien.

Le journaliste avance que Benjamin Netanyahou aurait toléré l’attaque pour diviser les Palestiniens. En soutenant indirectement le Hamas via des fonds qataris, il aurait cherché à torpiller la création d’un État palestinien stable, tout en convoitant les gisements gaziers découverts au large de Gaza entre 2011 et 2013. Cette absence d’enquête officielle, martèle Malbrunot, vise à étouffer des vérités embarrassantes. « Les militaires et agents parleront », prévient-il, notant que des services étrangers, dont la DGSE française, étaient également informés.

Georges Malbrunot critique par ailleurs la stratégie belliciste de Benjamin Netanyahou, qui ambitionne de remodeler le Moyen-Orient par la force. Malgré des succès tactiques contre le Hezbollah et l’Iran, les opérations à Gaza, en Syrie et ailleurs aliènent les populations. « Les peuples n’accepteront pas » cette domination, conclut-il, prédisant l’échec de cette vision. Une charge incisive contre un dirigeant sous le feu des critiques.