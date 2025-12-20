Benjamin Netanyahou prévoit d’informer Donald Trump sur de possibles nouvelles frappes contre l’Iran (média américain)

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou s’apprête à exposer au président américain Donald Trump de nouvelles options militaires visant l’Iran, lors d’une rencontre prévue fin décembre en Floride, à Mar-a-Lago, rapporte NBC News. Selon le média américain, les autorités israéliennes estiment que Téhéran accélère la reconstruction et l’expansion de son programme de missiles balistiques, partiellement endommagé par des frappes menées plus tôt cette année.

D’après NBC News, cette évolution constitue, aux yeux d’Israël, une menace plus immédiate que la reprise des activités nucléaires iraniennes. Si des tentatives de reconstitution de sites d’enrichissement bombardés par les États-Unis en juin sont surveillées, l’attention se concentre surtout sur la production de missiles et la remise en état des systèmes de défense aérienne iraniens, affaiblis lors de précédentes opérations israéliennes.

Lors de cet entretien, Benjamin Netanyahou devrait chercher à convaincre Donald Trump que ces développements représentent un danger non seulement pour Israël, mais aussi pour la stabilité régionale et les intérêts américains. Plusieurs scénarios d’action devraient être présentés, allant d’une opération israélienne en solitaire à une intervention conjointe avec les États-Unis, ou à un soutien militaire américain ciblé.

Ces discussions s’inscrivent dans un contexte diplomatique sensible. Téhéran a récemment exprimé son intérêt pour une reprise des négociations avec Washington sur le nucléaire, ce qui pourrait compliquer toute option militaire. Par ailleurs, le fragile cessez-le-feu entre Israël et le Hamas à Gaza devrait également peser sur les échanges entre les deux dirigeants.

Toujours selon NBC News, des responsables estiment que l’Iran pourrait, s’il n’est pas freiné, produire jusqu’à plusieurs milliers de missiles balistiques par mois, une perspective jugée inacceptable par Jérusalem, qui entend convaincre la Maison-Blanche de la nécessité d’agir rapidement.