Echange tendu entre Baerbock et Netanyahou : l'Allemagne conteste et dépose une plainte pour diffusion d'informations erronées

L'Allemagne a annoncé vendredi avoir déposé une plainte auprès du cabinet de Benjamin Netanyahou après la diffusion dans la presse d'un compte-rendu qu'elle qualifie de "déformé" d'une conversation mouvementée entre la ministre allemande des Affaires étrangères Annalena Baerbock et le Premier ministre israélien.

Les médias israéliens, ainsi que le tabloïd allemand le plus vendu, Bild, avaient rapporté qu'une dispute avait éclaté entre M. Netanyahou et Mme Baerbock lors de la visite de la ministre allemande en Israël cette semaine.

Interrogé sur cette information après la réunion des ministres des Affaires étrangères du G7 sur l'île italienne de Capri, Mme Baerbock a déclaré : "Nous ne rendons pas compte de discussions confidentielles". L'ambassadeur d'Allemagne a été en contact avec l'équipe du Premier ministre et lui a fait savoir ce que nous pensions de ces publications qui déforment la réalité", a-t-elle déclaré. "Des excuses ont été formulées au sujet de cette publication, et sa source n'a pas été identifiée."

Selon les médias, la "brouille" est née lorsque Mme Baerbock s'est vu présenter des images de Gaza, avec des marchés aux étalages abondants, ainsi que des images de plages du territoire côtier où les Palestiniens prenaient des bains de soleil et nageaient. La ministre se serait agacée, affirmant que les clichés ne reflétaient pas la réalité, ce qui aurait déclenché une réplique acerbe du Premier ministre qui a affirmé qu'Israël ne se comportait pas "comme les nazis", qui avait "leur propre vérité". L'ambassadeur d'Allemagne en Israël, Steffen Seibert, a affirmé que des "points clés" des comptes rendus faits par les médias de cette dispute étaient "erronés et trompeurs", sans entrer dans les détails. Malgré les préoccupations croissantes de la communauté internationale concernant la situation à Gaza, M. Netanyahou a rejeté cette semaine toute allégation de famine, insistant sur le fait qu'Israël fait "plus que ce qui est nécessaire" en matière humanitaire, a déclaré son bureau.