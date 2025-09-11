Berlin : une fresque en hommage aux otages vandalisée puis restaurée par l'ambassadeur d'Israël lui-même

Articles recommandés -

Une immense fresque murale dédiée aux otages du Hamas a été vandalisée à Berlin le week-end dernier. L’œuvre, située rue Auguststrasse dans le centre de la capitale allemande, évoque tout particulièrement la tragédie des enfants kidnappés le 7 octobre. Les mots "Fuck Zion" ont été tagués à la peinture verte sur le dessin.

https://x.com/i/web/status/1965861369825354070 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

En réaction, l’ambassadeur d’Israël en Allemagne, Ron Prosor, s’est rendu sur place avec l’artiste israélien Benzi Brofman, auteur de l'oeuvre, pour la nettoyer. Perchés sur une grue, ils ont effacé l'inscription et redonné à la fresque son apparence originelle.

« Ceux qui attaquent ce mur attaquent les victimes et nos valeurs communes », a déclaré Ron Prosor. sur le site, dénonçant une tentative de « dissimuler les événements du 7 octobre ». "Mais cette honte ne peut être effacée », a-t-il martelé. L’ambassadeur a également appelé à briser le silence autour de tels actes, affirmant que cela "légitime l'horreur".

Benzi Brofman, créateur de la série mondiale « Bring Them Home », a insisté sur la dimension humaine de son travail : « Cette fresque est plus qu’une œuvre d’art : c’est la voix de ceux qui ont été kidnappés par le Hamas et qui ne peuvent s’exprimer. Je ne cesserai de montrer leurs visages qu’une fois qu'ils seront rentrés chez eux."