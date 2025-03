Bernard-Henri Lévy annule sa participation à une conférence en Israël après l'invitation de Jordan Bardella

Le philosophe français Bernard-Henri Lévy a annulé sa participation à une conférence en Israël prévue le 26 mars prochain, comme le rapporte ce jour le journal Le Monde. Cette décision fait suite à l'annonce de la venue du président du Rassemblement national, Jordan Bardella, au même événement.

BHL devait prononcer un discours en ouverture d'une conférence sur l'antisémitisme organisée par le ministre israélien de la Diaspora, Amichai Chikli. Le philosophe, fervent défenseur d'Israël, a finalement renoncé à s'y rendre après avoir appris que Jordan Bardella et Marion Maréchal, figuraient également parmi les invités.

L'invitation de Jordan Bardella à cet événement, qualifiée d'"historique" par le Rassemblement national, marque un tournant dans les relations entre le parti d'extrême droite français et les institutions israéliennes. Jusqu'à présent, le RN (ex-Front National) était largement tenu à l'écart par les instances représentatives juives en France et considéré comme persona non grata en Israël, en raison notamment des déclarations antisémites et négationnistes prononcées par plusieurs de ses cadres dirigeants depuis sa création jusqu'au début des années 2010. La conférence sur l'antisémitisme devrait néanmoins se tenir comme prévu le 26 mars prochain à Jérusalem, avec la participation de nombreuses autres personnalités internationales.