Blinken note que dans les manifestations américaines sur les campus, "le Hamas ne semble pas faire partie de l'histoire"

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a déclaré vendredi que les manifestations pro-palestiniennes et anti-israéliennes dans les universités américaines étaient un signe distinctif de la démocratie américaine, mais il a critiqué le "silence" sur le groupe terroriste palestinien Hamas.

La police s'est heurtée aux étudiants lors des manifestations contre la guerre à Gaza et le soutien de l'administration Biden à Israël. Près de 550 arrestations ont eu lieu la semaine dernière dans les principales universités. Interrogé lors d'une conférence de presse en Chine pour savoir s'il prenait en compte le message des manifestants, M. Blinken a affirmé qu'il comprenait que le conflit suscitait "des sentiments forts et passionnés". "Dans notre pays, le fait que nos citoyens fassent connaître leur point de vue, leurs préoccupations, leur colère, à tout moment, est une caractéristique de notre démocratie, et je pense que cela reflète la force du pays et de la démocratie", a déclaré M. Blinken. Il a toutefois suggéré que les critiques concentrent leur colère sur le Hamas, qui a déclenché la guerre avec son attaque du 7 octobre contre le sud d'Israël, au cours de laquelle environ 1 200 personnes ont été tuées et quelque 250 autres prises en otage. "Il est également remarquable que le Hamas soit passé sous silence, comme s'il ne faisait même pas partie de l'histoire", a souligné M. Blinken.

"Mais comme je l'ai dit à plusieurs reprises, la façon dont Israël s'y prend pour que le 7 octobre ne se reproduise jamais est d'une importance capitale", a ajouté M. Blinken. "Et nous travaillons tous les jours pour essayer de minimiser les dommages causés à des personnes innocentes et pour nous assurer qu'elles reçoivent l'assistance et le soutien dont elles ont besoin". M. Blinken, qui a rencontré le président chinois Xi Jinping et d'autres responsables à Pékin vendredi, a indiqué qu'il avait discuté de la manière dont la Chine pouvait jouer un rôle constructif dans les crises mondiales, notamment au Moyen-Orient, où il a déclaré que Pékin pouvait décourager l'Iran et ses mandataires de ne pas aggraver le conflit. M. Blinken a indiqué qu'il s'était entretenu à plusieurs reprises avec le ministre des Affaires étrangères, M. Wang Yi, ce mois-ci, lorsque les tensions se sont aggravées entre Israël et Téhéran. La Chine est le principal acheteur de pétrole exporté par l'Iran, frappé par les sanctions.

"Je pense que les relations qu'entretient la Chine peuvent contribuer à calmer les tensions, à prévenir l'escalade et l'extension du conflit. Nous avons convenu de rester en contact régulier à ce sujet, et c'est bien mon intention", a poursuivi M. Blinken.