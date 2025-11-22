Brésil : Jair Bolsonaro arrêté avant le début de sa peine de 27 ans de prison

L’ancien président brésilien Jair Bolsonaro a été arrêté samedi à Brasilia, quelques jours avant le début prévu de sa peine de 27 ans de prison pour tentative de coup d’État, ont confirmé plusieurs sources officielles. L’arrestation, effectuée vers 6 heures du matin, a été menée par la police fédérale sur ordre de la Cour suprême, alors que l’ex-chef d’État, âgé de 70 ans, avait épuisé l’ensemble de ses recours judiciaires.

Selon son assistante Andriely Cirino, Bolsonaro a été interpellé à son domicile, situé dans un quartier résidentiel sécurisé de Jardim Botânico, avant d’être transféré au siège de la police fédérale dans la capitale. Les autorités n’ont pour l’heure fourni aucun détail supplémentaire sur les motifs exacts de cette arrestation anticipée, se contentant de confirmer qu’il s’agit d’une mesure préventive.

Bolsonaro, président de 2019 à 2022, a été condamné pour avoir dirigé un complot visant à rester au pouvoir après sa défaite électorale de 2022. Le procès avait mis en lumière une tentative organisée pour renverser les institutions, impliquant des proches de l’ancien dirigeant et des membres de l’armée. Au terme d’une longue bataille judiciaire, la Cour suprême avait confirmé en octobre sa lourde peine de prison.

La presse brésilienne rapporte que Bolsonaro devait commencer à purger sa peine dès la semaine prochaine.