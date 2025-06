Caitlyn Jenner, invitée d'honneur de la Gay Pride de Tel-Aviv

Caitlyn Jenner s'apprête à fouler le sol israélien pour une visite historique. L'ancienne championne olympique et figure emblématique de la communauté LGBTQ+ participera à la Gay Pride de Tel-Aviv le 13 juin, dans le cadre d'un séjour de trois jours organisé par les ministères des Affaires étrangères et du Tourisme ainsi que la municipalité de Tel-Aviv-Jaffa.

Un message fort d'inclusion

"Je suis très excitée de me rendre en Israël dans quelques jours pour participer aux événements de la fierté à Tel-Aviv. C'est très significatif pour moi de me tenir aux côtés de la communauté LGBTQ+ dans un pays qui embrasse la liberté et la diversité", a déclaré Jenner, exprimant son "honneur et sa fierté" de "célébrer l'amour et l'unité au cœur de Tel-Aviv".

Rayonnement international

Cette visite véhicule un message symbolique fort : Israël, seule démocratie du Moyen-Orient, demeure une destination attractive et sûre pour la communauté gay, Tel-Aviv incarnant l'ouverture et l'acceptation. Avec plus de 15 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux, Jenner jouit d'une influence considérable auprès des publics libéraux et conservateurs, particulièrement aux États-Unis et en Europe.

Programme complet

Au-delà du défilé, Jenner visitera Jérusalem et la région de Tkuma, découvrant la richesse touristique d'Israël. Elle participera également à une conférence de presse précédant les festivités. Cette invitation s'inscrit dans la stratégie du ministère du Tourisme qui, ces dernières années, a accueilli plusieurs influenceurs de la communauté LGBTQ+ pour promouvoir Tel-Aviv comme destination de "tourisme gay". Le défilé annuel attire traditionnellement des milliers de visiteurs nationaux et internationaux, constituant l'un des événements les plus colorés et appréciés de la communauté, symbole de liberté, d'égalité et de pluralisme.

Des journalistes internationaux sont également attendus pour couvrir cet événement majeur du calendrier gay mondial.