Canada : un nombre record de 6 800 actes antisémites recensés l’an dernier

Les actes antisémites ont atteint un niveau sans précédent au Canada en 2025, avec 6 800 incidents recensés à travers le pays, selon un rapport publié par B’nai Brith Canada. Ce chiffre marque une hausse de 9,3 % par rapport au précédent record établi en 2024 et représente en moyenne 18,6 incidents par jour visant la communauté juive.

Dans son audit annuel — publié sans interruption depuis 1982 — l’organisation tire la sonnette d’alarme et qualifie la situation de « crise nationale ». « L’antisémitisme est devenu si normalisé dans notre société qu’il ne peut plus être directement lié au conflit en Israël », souligne le rapport, pointant une diffusion plus large et structurelle de ce phénomène.

L’analyse met en évidence une transformation profonde de la nature des actes recensés. Une écrasante majorité — 92 % — se déroule désormais dans l’espace numérique, avec 6 248 cas de harcèlement en ligne. Cette évolution illustre le rôle croissant des réseaux sociaux et des plateformes numériques dans la propagation de discours haineux, souvent difficiles à réguler.

Par ailleurs, le rapport fait état de 10 incidents violents, de 299 actes de vandalisme et de 243 cas de harcèlement dans l’espace public. Si ces chiffres restent minoritaires en proportion, ils témoignent néanmoins d’un climat de tension persistant et d’un risque de passage à l’acte.

Au-delà des statistiques, cette étude met en lumière une tendance inquiétante : la banalisation de l’antisémitisme dans la société canadienne. Pour ses auteurs, la réponse des autorités doit être à la hauteur de l’enjeu, avec des mesures renforcées tant sur le plan judiciaire que dans la régulation des contenus en ligne, afin d’enrayer une dynamique jugée alarmante.