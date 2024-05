Cannes: Bella Hadid passe de la robe transparente à la robe keffiyeh

Bella Hadid a passé sa semaine au Festival de Cannes dans une série de tenues allant des culottes vintage à des robes "naked dress" de Saint Laurent ultra transparentes qui ont fait parler d'elle. Mais la tenue finalement la plus politique semble être celle portée jeudi 23 mai, alors qu'elle sortait de son hôtel, une robe faite à partir de foulards keffiyeh, signe de son soutien à Gaza dans la guerre qui fait rage depuis le 7 octobre.

Bella Hadid, sa soeur Gigi, et leur père Mohamed, d'origine palestinienne, ont toujours affiché sur les réseaux sociaux et lors d'interviews leur soutien sans faille aux Palestiniens et critiqué Israël de manière virulente. Depuis le début de la guerre, les deux sœurs n'hésitent pas à publier sur leurs comptes Instagram des posts non vérifiés sur la souffrance des Gazaouis.

Les dernières images publiées par Bella Hadid provenaient en fait de Syrie. Gigi avait posté en novembre une publication dans laquelle elle accusait Israël, sur la base d'informations totalement erronées, d'avoir "empoisonné" des adolescents palestiniens. Elle avait, par la suite, publié un message d'excuse.