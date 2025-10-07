Carrefour quitte plusieurs pays arabes sous pression du boycott pro-palestinien

Accusée de liens commerciaux avec des entreprises israéliennes opérant dans les localités de Judée-Samarie, la marque Carrefour se retire de plusieurs pays arabes, rapporte RFI. En dix mois, le géant français de la grande distribution a fermé ses magasins en Jordanie, à Oman, au Koweït et à Bahreïn — une victoire symbolique pour les militants pro-palestiniens et les partisans du mouvement BDS, qui appellent au boycott de l’enseigne depuis le début de la guerre à Gaza.

Le mouvement dénonce notamment le partenariat entre Carrefour et le groupe israélien Electra Consumer Products, ainsi que sa filiale Yénot Bitan, active dans les localités juives de Judée-Samarie. BDS accuse aussi Carrefour-Israël d’avoir soutenu l’armée israélienne à Gaza en offrant des colis aux soldats. Le PDG Alexandre Bompard réfute ces accusations, affirmant la « stricte neutralité » du groupe et l’absence de tout magasin ou produit Carrefour dans les localités de Judée-Samarie.

Cette décision profite à la chaîne régionale HyperMax, gérée par le groupe émirien Majid Al Futtaim (MAF), partenaire historique de Carrefour au Moyen-Orient. MAF, qui cherche à s’émanciper de l’enseigne française, affirme vouloir mieux répondre à la demande locale. Selon RFI, le groupe a toutefois reconnu une baisse de 10 % de ses revenus en 2024, en raison du climat géopolitique tendu et de la chute de la confiance des consommateurs.