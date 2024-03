Cessez-le-feu à Gaza : la Russie et la Chine mettent leur veto à la résolution américaine

La résolution américaine sur un cessez-le-feu «immédiat» a été rejetée au Conseil de sécurité de l’ONU, alors qu’Antony Blinken se trouve en Israël et a rencontré Benjamin Netanyahou. Tandis que les combats continuent autour de l’hôpital al-Shifa à Gaza, les discussions se poursuivent à Doha entre représentants des États-Unis, du Qatar et de l'Égypte.

L'ambassadeur russe a dénoncé un texte "hypocrite" qui n'appelle pas directement à "faire taire les armes". Le projet de résolution américaine qui insiste sur la «nécessité d'un cessez-le-feu immédiat et durable» en lien avec la libération des otages, a recueilli 11 voix en faveur, trois voix contre (Russie, Chine et Algérie) et une abstention (Guyane). Le secrétaire d'État américain, Antony Blinken, a rencontré ce vendredi en Israël le premier ministre, Benjamin Netanyahou, qu'il devait presser d'agir pour accroître l'aide humanitaire dans la bande de Gaza, avant le vote prévu au Conseil de sécurité de l'ONU. Après cinq mois et demi de guerre entre Israël et le mouvement terroriste Hamas, Washington cherche aussi à convaincre son allié d'éviter une offensive terrestre d'envergure sur la ville de Rafah, redoutant de lourdes pertes civiles.