Cessez-le-feu et libération des otages, "priorités" de la visite de Stéphane Séjourné au Caire

Le ministre français des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, en déplacement au Caire, a rencontré samedi ses homologues égyptien, Sameh Choukry, et jordanien, Ayman Safadi, pour évoquer les efforts conjoints "visant à mettre fin à la guerre entre Israël et le Hamas" à Gaza. Les trois diplomates ont appelé dans un communiqué commun à "un cessez-le-feu immédiat et permanent dans la bande de Gaza et à la libération de tous les otages".

Ils ont également mis en garde contre "les conséquences horribles de la situation humanitaire, de la famine et de l'effondrement du système de santé dans la bande de Gaza", soulignant leur opposition à toute tentative de transfert et de déplacement forcés du peuple palestinien.

Le communiqué a ajouté que les trois pays demandent à Israël de "lever tous les obstacles et d'autoriser et de faciliter l'utilisation de tous les passages terrestres", pour acheminer de l’aide humanitaire dans la bande de Gaza.

Au sujet d’une éventuelle offensive israélienne d’envergure à Rafah, les trois ministres ont déclaré qu'ils "s'opposaient à toute attaque militaire", avertissant que cela entraînerait "des pertes massives de vies humaines et aggraverait la situation humanitaire désastreuse à Gaza".

Lors d’une interview accordée à BFMTV depuis le Caire, Stéphane Séjourné a précisé que "trois de nos compatriotes" sont toujours à Gaza, "cela reste évidemment la priorité absolue". 134 otages vivants et morts sont toujours retenus à Gaza. Pour aboutir à la libération des otages, un cessez-le-feu est impératif, a-t-il estimé. Il est nécessaire "d'avoir un accord sur le cessez-le-feu qui doit nous permettre de libérer les otages".